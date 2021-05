Rozterki weteranów z Afganistanu

Każdy, kto był na tej misji, mówi, że Afganistan zmienia. Niektórych na lepsze.

Do zatrzymania policjanci wykorzystali Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny, choć Piotr R. uzbrojony był tylko w igłę. Z rozpoznania wynikało, że wcześniej służył w oddziałach specjalnych Żandarmerii Wojskowej i był na misji w Afganistanie. Wysoki, masywny, ogolony na irokeza. Wystarczyło, żeby zatrzymanie realizować na ostro. Poszło właściwie gładko. Dla podniesienia dramatyzmu materiału z zatrzymania policyjny operator opatrzył go kadrem z posesji zatrzymanego. Najazd na sosnę. Do niej prowizorycznie przywiązany plastikowy tors mężczyzny pomazany czerwoną substancją.