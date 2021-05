Ksiądz prof. Alfred Wierzbicki: W Kościele rośnie zło

Rozmowa z ks. prof. Alfredem Wierzbickim o tym, co skłania ludzi do ucieczki z Kościoła, a co do jego ratowania.

JOANNA PODGÓRSKA: – W ostatniej książce „Bóg nie wyklucza” pisze ksiądz: „Kościół jest tak zniszczony, że można pytać, czy jest w nim jeszcze chrześcijaństwo”. Mocne słowa.

KS. PROF. ALFRED WIERZBICKI: – Ale tak może być. Kościół, który jest powołany, aby głosić Chrystusa, właściwie się z nim rozstaje. To nie ja wymyśliłem, ale Fiodor Dostojewski w „Legendzie o Wielkim Inkwizytorze”. Chrystus przychodzi do dobrze urządzonego i prosperującego Kościoła, który rozprawił się z herezją, nakarmił lud, ale nie chce wolności.