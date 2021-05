Lody Ekipa: skąd ten szał i o co w nim chodzi

Nastolatki ruszyły w pościg za lodami Ekipa. Za papierek po nich mogą kupić akceptację i podziw rówieśników. Oto opowieść o najskuteczniejszej akcji reklamowej ostatnich lat.

Lody Ekipa to najnowszy produkt firmy Koral. Ich nazwa to efekt współpracy z „Ekipą Friza” – grupą youtuberów, stworzoną przez Karola Wiśniewskiego vel Friz, jednego z najpopularniejszych youtuberów w Polsce. Jego kanał na YouTube to połączenie „Big Brothera” i „Jackass” z MTV. Friz pokazuje codzienne życie w domu Ekipy, luksusowej willi, w której zamieszkał razem z innymi youtuberami. Mieszkańcy domu wygłupiają się, robią imprezy, a poza tym śpią, jedzą, robią zakupy.