Marta Lipińska: Ja już na życie patrzę z lotu drona

Jaką kulturę może mieć władza, która w życiu kulturalnym nie uczestniczy? – rozmawiamy z aktorką Martą Lipińską.

JULIUSZ ĆWIELUCH: – Starość można polubić?

MARTA LIPIŃSKA: – Można się z nią układać. Troszkę ją oszukiwać. Niedobrze się z nią zaprzyjaźniać, bo człowiek robi się zgorzkniały, obojętnieje. Żyjesz za szklaną szybą. Bardziej trwasz, niż jesteś.

I pani to wszystko wie z doświadczenia?

Ja to wszystko wiem z obserwacji, bo aktor to jest takie zwierzę, które ciągle podgląda, które ciągle się uczy. Ma zmysły jak drapieżnik. W głowie mam góra 70 lat.