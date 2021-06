Nie ma hełmów wygodnych

Polska przystąpiła do ewolucyjnego remontu stalowych hełmów bojowych wzór 1967.

Cena WZ-67 z miejsca zwyżkowała na rynku hobbystów, osiągając nawet 100 zł za sztukę. Oznaczało to stopę wzrostu na poziomie 90 proc. w stosunku do uprzedniej średniej. Świat znawców tradycyjnego oręża polskiego wpadł w ostrożny entuzjazm, rozpoczęto wymianę maili o hełmie WZ-67. Do głosu doszli też cynicy. Piętnowano ich, zarzucając brak szacunku dla kraju i umocowanie w kręgach rubla.

W marcu 2021 r. z powodu WZ-67 na wierchuszkach wojskowego resortu przejściowo zawrzało. Pytania o przydatność bojową i współczynniki kuloodporności ww.