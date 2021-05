Dlaczego nadal tak wielu Polaków nie chce się szczepić na koronawirusa?

Ruchy antyszczepionkowe są aktywne także w wielu innych krajach – we Francji, Włoszech czy w Niemczech. Ale ich aktywność nie przekłada się tak mocno na postawy wobec szczepień jak w Polsce.

Na początek szybki test. Czy prawdziwe jest zdanie: „Rządząca prawica w Polsce ma ten problem, że znaczna część ich wyborców to są albo antyszczepionkowcy, albo ludzie niechętni szczepieniu się”? Serwis Demagog, weryfikujący m.in. wypowiedzi polityków, zakwalifikował to stwierdzenie byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego wygłoszone pod koniec maja na antenie Radia Zet jako fałszywe. Swój werdykt wydał na podstawie wyników różnych sondaży z ostatnich miesięcy, w których gotowość do szczepień lub przyjęcie przynajmniej jednej dawki zadeklarowały trzy czwarte osób skłonnych głosować na Prawo i Sprawiedliwość.