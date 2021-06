Jak adoptowani poszukują biologicznych rodziców

Są już dorośli. Ciągle szukają braci, sióstr albo choćby informacji o biologicznych rodzicach. Poszukiwania czasem kończą się sukcesem, choć niekoniecznie happy endem.

Rodzin poszukuje co najmniej kilkadziesiąt tysięcy dorosłych adoptowanych. Jedna z facebookowych grup „Adoptowani poszukujący – wspólnie odnajdziemy Twoją rodzinę” ma blisko 22 tys. członków. Wielu z poszukujących zgłasza się do instytucji, które przeprowadzały ich adopcję. Na przykład do Anny Wójcik z Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (prowadzi adopcje najdłużej w Polsce, bo od ponad 60 lat).

Wyczytane w aktach

Gdy Anna zaczynała tu pracę, przeżyła zaskoczenie reakcją adoptowanych na odnalezienie biologicznej rodziny: – Cieszyli się, że są do kogoś podobni, mają podobne zdolności, barwę głosu, uśmiech, charakter pisma czy gesty.