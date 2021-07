Powrót do normalności: czyli do czego?

Powrót do normalności jest dziś bodaj najczęściej używaną frazą w kontekście upragnionego ustania pandemii. Właściwie do czego człowiek współczesny tak bardzo pragnie powrócić? I do czego wracać nie warto?

Różne były wróżby i przewidywania, jak SARS-CoV-2 zmieni człowieka, jak przeora życie społeczne. Oczekiwano ich przede wszystkim od badaczy życia wewnętrznego i zbiorowego naszego gatunku, ale odpowiedzi (oraz wyniki badań i sondaży) bywały i wciąż są krańcowo sprzeczne. Spodziewano się zarówno eksplozji solidarności i empatii, jak i zapaści, jeśli chodzi np. o zaufanie społeczne. Lawinowego ataku depresji i powszechnego PTSD, jak i masowego wzrostu potraumatycznego, czyli rozkwitu sił witalnych po podniesieniu się z klęski, który to syndrom – opisywany przez psychologię – przenośnie daje się zastosować do przewidywań ekonomicznych czy politycznych.