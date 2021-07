Odsiedział wyrok za morderstwo. Co się robi po 15 latach więzienia?

Rozmowa z Janem Borzęckim, który odsiedział wyrok za morderstwo, o tym, że na wolność wychodzi się z długami, jak to jest zaczynać na nowo z 50 zł w kieszeni, i o tym, dlaczego w Polsce droga z więzienia prowadzi najczęściej do więzienia.

JULIUSZ ĆWIELUCH: – Co się robi, kiedy wychodzi się z więzienia po 15 latach?

JAN BORZĘCKI: – Ja poszedłem do lasu. Koło Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim, w którym kończyłem odbywanie kary, jest taki mały lasek. Przez wiele miesięcy miałem ten las na wyciągnięcie ręki. Ale nie mogłem do niego pójść. A teraz mogłem i poszedłem. Stałem tam. Dotykałem drzew. Czułem, że jestem wolny.

Jakie to uczucie?

Wspaniałe. Ale słowami tego nie opowiesz.