Cnoty niewieście i inne lęki polskiej prawicy. Skąd to się wzięło?

Dr Monika Piotrowska-Marchewa, historyczka, o cnotach niewieścich i lękach polskiej prawicy.

KATARZYNA KACZOROWSKA: – Doradca ministra Przemysława Czarnka Paweł Skrzydlewski zapowiedział priorytety polityki oświatowej w nowym roku szkolnym. To m.in. ugruntowanie w dziewczętach „cnót niewieścich”. Co można powiedzieć o cnotach niewieścich i ich ugruntowywaniu przez wieki?

MONIKA PIOTROWSKA-MARCHEWA: – Nic dziwnego, że te słowa wzbudziły oburzenie, bo „cnoty niewieście” w historii często były pretekstem do patriarchalnego przydzielania kobietom określonych podrzędnych ról.