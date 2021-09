On nie wrócił

Kiedy oni wspinają się na szczyt, one piorą, gotują, prasują. Kiedy oni dotykają głową dachu nieba, one głaszczą dzieci przed zaśnięciem i zapewniają, że wszystko będzie dobrze, tata wróci, przecież zawsze wraca. Prawie zawsze.

Żony i partnerki himalaistów, nauczone życia w cieniu wielkich gór i ich zdobywców. Najczęściej anonimowe, przyzwyczajone, że jak – po szczęśliwym powrocie na dół – ich faceci brylują w mediach, rozdają autografy, przebijają się przez tłumy wielbicieli na spotkaniach „z wielkimi polskimi himalaistami”, one, z duszą na ramieniu, czekają, kiedy znowu usłyszą: „Wyjeżdżam”. Od tej chwili każda wiadomość, każdy dzwonek telefonu to paraliżujący strach. To on dzwoni, czy może ktoś z jego telefonu z wiadomością, że tym razem się nie udało.