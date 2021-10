Polski łącznik

Gdy ultrakonserwatyści z Ordo Iuris chcą wspierać rząd w „obronie granic”, fakty pokazują powiązania tej organizacji z kremlowską oligarchią.

Po ogłoszeniu stanu wyjątkowego Ordo Iuris, znane z walki z prawami kobiet i osób LGBT, po raz kolejny uderzyło w wojenne tony. „Gdy dochodzi do obcej interwencji, obowiązkiem każdego Polaka jest stanąć wiernie w obronie nienaruszalności granic Rzeczypospolitej” – napisał szef fundacji Jerzy Kwaśniewski w liście do sympatyków, tłumacząc, że chodzi o Białoruś, która „z pełną premedytacją wywołała pierwszy konflikt graniczny we współczesnej historii Polski”. Ale nie tylko.