Już wróciłem!

Wirusolog prof. Tomasz J. Wąsik przestrzega, że o działaniach antypandemicznych rządu decydują słupki poparcia.

PAWEŁ WALEWSKI: – Czego jeszcze nie wiemy o koronawirusie SARS-CoV-2 u progu kolejnej fali?

TOMASZ J. WĄSIK: – Jak będzie ewoluował i w jakim tempie dostosowywał się do naszego organizmu. Stosunkowo niedawno przełamał barierę gatunkową, więc pierwsze warianty, pochodzące z Wuhanu, nie były dobrze dostrojone do namnażania wśród ludzi. Ich białka powierzchniowe, którymi przywierają do komórek, jeszcze nie zostały idealnie dopasowane, więc wiązanie to nie było w pełni efektywne.