Był sobie człowiek

Ustawowo NN to skrót od Nazwisko Nieznane. Ale pasuje też Nikomu Niepotrzebni.

Brat Szymon nie pamięta, który to już raz wybierają się sprzątać groby NN. Pod wyrażeniem wybierają się kryje się najczęściej jeden albo dwóch kapucynów i kilkudziesięciu bezdomnych, których ci pierwsi karmią od ponad 20 lat. Problemów ze znalezieniem chętnych do pracy na cmentarzu z reguły nie ma. Motywacje są różne. Jedni jadą jak do rodziny. Najprostsza droga do grobu z tabliczką NN wiedzie przez bezdomność. Inni jadą jak do siebie, bo czują, że ich czas na ulicy się kurczy. A jak się skończy, to tu znajdą wreszcie własny kąt.