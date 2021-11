Ani mama, ani tata

Nie mamy w planach dzieci. To zdanie słychać będzie coraz częściej.

W najmłodszym pokoleniu równie szybko rośnie skłonność do brania formalnych ślubów, co spada skłonność do wchodzenia w role rodziców.

Gdy Ewa Chodakowska opowiedziała w programie „Miasto Kobiet” o tym, że świadomie podjęli z mężem decyzję, że nie chcą mieć dzieci, wylała się na nią fala hejtu. W obronę wzięła ją prowadząca program Aleksandra Kwaśniewska, również osoba bezdzietna, tłumacząc, że bez dzieci można się czuć kompletnym i szczęśliwym. A mama nikomu nieznanej Oli B. pomyślała, że wreszcie ktoś bezdzietny wyszedł z szafy. To było jej pierwsze skojarzenie; z szaf wychodzą osoby nieheteroseksualne, niebinarne płciowo, o innych szczególnych cechach, pora więc na bezdzietnych.