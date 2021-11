Miejski szczur

Rozmowa z Zygmuntem Muńkiem Staszczykiem, wokalistą i autorem tekstów zespołu T.Love, o zwierzętach, wylewie, który przeszedł, i relacjach z Bogiem.

LESZEK GNOIŃSKI: – Ostatnio przełożyliśmy spotkanie. Wysłałeś mi esemesa, że masz doła, bo odszedł twój ukochany pies.

ZYGMUNT MUNIEK STASZCZYK: – Był ważną częścią naszej rodziny. Uwieczniłem go nawet na swojej solowej i niezwykle ważnej dla mnie płycie „Syn miasta”. Bardzo się cieszę, że Jacek Poremba zrobił mu takie świetne zdjęcia. Od mojej żony Marty przejąłem wielką miłość do psów, ale nie tylko, bo do zwierząt w ogóle. Mamy jeszcze 17-letnią suczkę Misię i koty.