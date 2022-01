Alicja i Julka

Pogrzeb Alicji Tysiąc był cichy. Przyszli tylko zaproszeni. Rodzina obawiała się, że „obrońcy życia” nie dadzą jej spokoju nawet po śmierci.

Była pierwszą ofiarą restrykcyjnego prawa aborcyjnego, która opowiedziała swoją historię nieanonimowo. Dała jej twarz i nazwisko. Czy była wtedy świadoma konsekwencji? – To była jej osobista decyzja. Myśmy jej do tego nie namawiały – wspomina Krystyna Kacpura, szefowa Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, która wówczas wspierała Alicję Tysiąc. – Była odważną kobietą, zmotywowaną, by szukać sprawiedliwości i walczyć o nią do końca. Ale ona to ona, a dzieci to dzieci.