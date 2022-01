Mity i ściemy. Reklamy mięsa są przekłamane. I podatnicy za nie płacą

Rozmowa z Martą Gregorczyk, koordynatorką prac nad polską wersją raportu Greenpeace „Przereklamowane mięso”, o kłamstwach związanych z produkcją i konsumpcją mięsa.

„W reklamach chodzi o to, by dać nam przyzwolenie na jedzenie mięsa. Powstało mnóstwo „lepszych” etykiet – wszystkie dystansują produkt od przemysłowej hodowli”.

AGNIESZKA SOWA: – Raport punktuje techniki manipulacyjne mające zachęcić konsumentów do kupowania i jedzenia mięsa. Dlaczego mamy się na to oburzać? Przecież to jest reklama?

MARTA GREGORCZYK: – Wkład przemysłowej produkcji mięsa w emisję gazów cieplarnianych i globalne ocieplenie jest faktem udowodnionym naukowo. Nie przeszkadza to jednak przemysłowi mięsnemu w prowadzeniu agresywnych kampanii wartych miliony euro.

Czas zatrzymać machinę propagandową przemysłu mięsnego i wprowadzić ograniczenia i regulacje dotyczące reklamy w tej branży – na wzór tytoniu, alkoholu i śmieciowego jedzenia.