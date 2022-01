Dyktatura kuzynów

Władza ma swoje grzechy związane z walką z pandemią. Ale społeczeństwo dokłada własne.

Najważniejszym zjawiskiem minionego roku była pandemia. Wszystko inne blednie w obliczu tej narodowej tragedii – wszelkie nasze spory, kłótnie, polityczne wojenki. Jeśli umiera na pewną chorobę 100 tys. obywateli jakiegoś państwa, to fakt ten powinien przykuwać uwagę komentatorów i naukowców – o wiele bardziej niż to, co jakiś polityk powiedział lub co jakaś celebrytka pokazała. Zwłaszcza jeśli tym śmierciom można było zapobiec.

A z takim właśnie przypadkiem mamy do czynienia w odniesieniu do covidu – pewna część naszych rodaków mogłaby żyć, gdyby władza inaczej się zachowywała, podejmowała konieczne środki, a jej przedstawiciele nie wypowiadali słów utrudniających walkę z pandemią.