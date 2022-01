Jurek Owsiak dla „Polityki”: Bareja by tego nie wymyślił

Rozmowa z Jurkiem Owsiakiem o początkach WOŚP, sytuacji na granicy i hejcie.

LESZEK GNOIŃSKI: – W tym roku 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A co najbardziej zapamiętałeś z pierwszego finału w 1993 r.?

JUREK OWSIAK: – Cholerny mróz.

Nie bałeś się, że akcja nie wypali?

Wychodziłem z założenia, że albo wóz, albo przewóz. Jeżeli coś by nie wypaliło, to trudno. Zawsze robiliśmy to dla ludzi i jeśli miałoby nie wyjść, znaczyłoby, że tego nie chwycili. Bardziej bałem się mrozu.

To dlaczego finał zrobiliście w zimie?