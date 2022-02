Narkomarket

Zaufany przewodnik po Pradze Północ opowie, jak w niespełna pół dekady dzielnica wyrosła na główny dilerski rynek w kraju.

Zanim zacznie wycieczkę, zrobi krótki wstęp o rewirze. Otóż na Pradze zawsze było bezpiecznie robić zakupy, gdyż dzielnia ma serce do szemranych interesów. Do tego tutejsze ceny przystępne, bo zaopatrzona każda brama, co wymusza konkurencję.

Przewodnik prosi się rozejrzeć. Nikt już nie dogorywa po zaułkach na kompocie. Poumierali zapuszczeni obwiesie bez sił witalnych, co zmieniło kulturę ćpania. Ostatnio dzięki NFZ ruch na dzielni poważnie się rozkręcił. Chodzi o metadon, antidotum na uboczne skutki odstawienne, przydzielany darmowo przez fundusz tym, którzy deklarują wyjście na prostą.