Depresja polityka. Zdjęcie tabu jest bardzo ważne, a hejt źle o nas świadczy

Rozmowa z Justyną Pronobis-Szczylik, psycholożką kliniczną i psychoterapeutką, o depresji, która potrafi dopaść każdego.

EWA WILK: – Czy często zdarza się, że człowiek pogrążony w depresji, po krótkiej terapii, zadziwiwszy nawet swoich lekarzy, powstaje niczym Feniks z popiołów i wraca do intensywnego życia zawodowego, z przekonaniem, że co go nie zabiło, to wzmocniło? Tak swoje przejścia z ostatniego czasu opisuje w mediach Jarosław Gowin.

JUSTYNA PRONOBIS-SZCZYLIK: – W mojej praktyce terapeutycznej zdarza się, że pacjent już po pierwszej sesji, która trwa trzy godziny, wychodzi, czując się lepiej, gdy tylko zrozumie, dostrzeże, jakich psychicznych, samoniszczących mechanizmów obronnych używa.