Gry na granicy

Nie chcieliśmy ujawniać tego, co robimy – mówi Michał Gaweł, prezes białostockiej fundacji Dialog, która we współpracy ze strażą graniczną organizuje pomoc dla niektórych grup imigrantów.

MARTA MAZUŚ: – To jest nasza pierwsza rozmowa, w której mogę oficjalnie pana przedstawić. Wcześniej zawsze prosił pan, aby w tekstach na temat uchodźców na polsko-białoruskiej granicy nie wspominać o waszej fundacji. Dlaczego?

MICHAŁ GAWEŁ: – Powodów było wiele. Jeden z nich był taki, że w ostatnich miesiącach, to znaczy przede wszystkim od października do grudnia 2021 r., mieliśmy naprawdę mnóstwo pracy, bo przez naszą fundację przewinęło się ponad 300 migrantów z polsko-białoruskiej granicy i naszym priorytetem było pomaganie im.