Latte-feminizm i inne jego współczesne oblicza

Olivia Kłusek, autorka książki „Trywializacja feminizmu”, o tym, czym i dla kogo jest dziś feminizm.

MARTYNA BUNDA: – Wiele razy ogłaszano już śmierć feminizmu. W swojej książce cytuje pani choćby duże badania z początku lat 90., wedle których poparcie młodych kobiet dla postulatów feminizmu dramatycznie spadało, a słowo „feministka” miało już dryfować w stronę epitetu, by w perspektywie całkiem zaniknąć.

OLIVIA KŁUSEK: – Tymczasem najwyraźniej ma się dobrze. A po drodze mieliśmy choćby przypadek Beyoncé. Gwiazda pop włączyła do jednej ze swoich piosenek tekst przemówienia Chimamandy Ngozi Adiche na konferencji TED „We should all be feminist” (Wszyscy powinniśmy być feminist/k/ami).