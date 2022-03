Trzy granice

Bilans wschodnich granic Polski w marcu 2022 r.: z Ukrainą – duma z pomagania; z Białorusią – mur graniczny; z rosyjskim Kaliningradem – pustka i zrywane znajomości.

Nareszcie świat podziwia Polaków. 535 km granicy z Ukrainą otwarte, uchodźcom wojennym tłumnie pomagają obywatele. To głównie pomoc z prywatnych kieszeni, ale polski rząd skwapliwie się do niej przyznaje jako do państwowej. I chwali się, że dzięki tradycyjnej, staropolskiej gościnności wobec ludzi w potrzebie odnosi sukcesy dyplomatyczne w UE i NATO. Po unijnym spotkaniu w Wersalu premier Morawiecki podkreśla, że teraz wreszcie Europa słucha Polski, bo to Polska jako jedyna zawsze ostrzegała przed agresją Rosji.