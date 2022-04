Przez boisko na lotnisko. CPK obrasta w nowe absurdy

Sztandarowa inwestycja PiS, Centralny Port Komunikacyjny, obrasta w kolejne absurdy. Mieszkańcy tracą przez nie swoją przestrzeń do życia, a podatnicy pieniądze wyrzucane w błoto. Tym razem zapraszamy na Podkarpacie.

To chyba niemożliwe! – zdumiał się wójt gminy Świlcza Adam Dziedzic, gdy – całkiem przypadkiem – zobaczył plany nowej linii kolejowej. Przecinają w poprzek tereny przeznaczone pod budowę uniwersyteckiego szpitala klinicznego. To duży obszar – ok. 40 ha. Ma pomieścić nie tylko budynki szpitalne, ale także dwa kampusy studenckie. Rozmowy z Uniwersytetem Rzeszowskim trwały od czterech lat. Inwestycja ma pochłonąć 1,2 mld zł.

– Na Podkarpaciu taki ośrodek jest bardzo potrzebny, bo nie mamy tu podobnych obiektów medycznych – tłumaczy wójt Dziedzic.