Leon Tarasewicz dla „Polityki”: Pomieszana ta Polska. Wojna mąci w głowach

Rozmowa z malarzem Leonem Tarasewiczem o jego hodowli kur, utuczonym przez Europę Putinie i o tym, że coraz bardziej zmierzamy na Wschód.

„Ile życia nienarodzonego zabije się w te święta... Przecież takie jajko to zarodek. A ksiądz katolicki jeszcze to pobłogosławi”.

JULIUSZ ĆWIELUCH: – Wojna przyszła i ludzie rzucili się hodować kury.

LEON TARASEWICZ: – Wojna mąci ludziom w głowach na wiele sposobów.

Myślałem, że pana to ucieszy.

Ci, którzy kupują teraz kury, najczęściej nie wiedzą, co robią. Przez ostatni rok cena pszenicy poszła do góry o 120 proc. Jak w Ukrainie nie obsadzą pól, to jeszcze bardziej podrożeje. Szczepionki też są droższe, bo mamy rekordową inflację. A każdej kurze należy podać cztery.