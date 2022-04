Najbogatsi Polacy: kim są, ile mają, jak żyją. Jest czego zazdrościć?

Rozmowa z Moniką Sobień-Górską, autorką książki „Polscy miliarderzy. Ich żony, dzieci, pieniądze”, o blaskach i cieniach życia najbogatszych Polaków.

VIOLETTA KRASNOWSKA: – W książce „Polscy miliarderzy” odsłania pani sekrety naszej elity finansowej. Mowa m.in. o ludziach z listy 100 najbogatszych Polaków miesięcznika „Forbes”, gdzie najbiedniejszy – setny – ma już „tylko” 824 mln zł majątku. I co widzimy? Ćpanie, picie, prostytutki, życie na pokaz i wyścigi, kto ma większy jacht, albo walkę o to, gdzie kto siądzie na balu charytatywnym. Jeśli pani nie przejaskrawia, nie jest to budujący obraz.