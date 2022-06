Wychowani mordercy

Łączy ich wiek. Wszyscy byli bardzo młodzi, kiedy popełniali zbrodnie. Łączy ich też okrucieństwo. I niepojęta obojętność wobec ofiar.

Kamil miał wtedy 20 lat. 9 stycznia 2017 r. wszedł rano do jednego z bloków w Ząbkowicach Śląskich. Jego była dziewczyna, Ola, z którą razem uczyli się do matury, nie poszła tego dnia do szkoły, bo się źle czuła. Nie wiadomo, co tak naprawdę się wtedy wydarzyło. Wiadomo, że siedzieli w pokoju kilka godzin, ucząc się. Potem Ola próbowała uciekać, bo jej ciało znaleziono na klatce schodowej, na półpiętrze. Wiadomo, że Kamil złamał jeden nóż i sięgnął po drugi. I że zadał dziewczynie ponad 118 ciosów.