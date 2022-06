Kur domowy, czyli jakimi ojcami są dziś Polacy

Dzisiejsi ojcowie chcą odgrywać w życiu dzieci ważniejszą rolę niż ich ojcowie, ale do urlopów rodzicielskich się nie garną. Czyżby nadal miejsce kobiety było przy dziecku, a mężczyzny w pracy?

Tylko co setny ojciec w Polsce bierze urlop rodzicielski.

Gdy Tomasz Rusek, autor bloga „Tata na macierzyńskim”, czyta Helence książki o zwierzątkach, tłumaczy, że ze świnki robi się pyszny boczek, a kurki nie tylko dają jajka, ale też nadają się na kebab. – Kobieta by na to nie wpadła! – śmieje się Jagoda, żona Tomka i mama Helenki. Wiele kobiet nie wpadłoby też na to, że facet z urlopem „na dziecko” może być osamotniony. – Pracodawca bywa wobec niego podejrzliwy, rodzina zdziwiona. Grupy rodzicielskie w realu i wirtualu są tak naprawdę dla mam, ojców jest jak na lekarstwo.