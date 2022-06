Misiewicza życie po życiu. Był symbolem kadr PiS, czym zajmuje się teraz?

Bartłomiej Misiewicz, ze swoją arogancją, pewnością, że wszystko może i wszystko mu się upiecze, stał się symbolem kadr PiS. Został w końcu oskarżony o nadużycie władzy. Ale właśnie mija rok, odkąd akt oskarżenia czeka w sądzie i nie ma nawet terminu rozpoczęcia procesu.

Nawet nie chce mu się przyjeżdżać na swój proces, który toczy się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy. Chodzi o reklamowanie w internecie wódki Misiewiczówka – jeden z jego pomysłów na biznes po polityce. Był właścicielem spółki, ale chyba wolał się urzędnikom ze swoim nazwiskiem nie rzucać w oczy. Określenie Misiewicze – od jego nazwiska właśnie – na ludzi, którzy robią kariery tylko dzięki przynależności do PiS, mocno osadziło się w społeczeństwie. Z wnioskami do urzędów o koncesję na handel alkoholem czy do zakładania firmowego rachunku Misiewicz wysyłał swoich prezesów.