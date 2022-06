MY. Tacy fajni? Zajrzyjmy w polską duszę

Covid, wojna w sąsiedztwie, uchodźcy, rządy zjednoczonej prawicy, jej zawzięta propaganda – jak to zmienia postawy i zachowania naszego społeczeństwa? Teraz świat zachwyca się polską wielkodusznością wobec uchodźców, ale nie popadajmy w samozachwyt. Nie ma powodu.

Bestialstwo Rosjan w wojnie ukraińskiej przywołało do publicznej dyskusji pojęcie charakteru narodowego. Konstrukt dawno skrytykowany jako zgubny błąd uogólnienia. To tak nie działa, by poszczególne nacje obdarzone były (lub skażone) jakimiś genami, wspólną duszą, sposobem myślenia na pokolenia i powszechnie. Rozważania nad „rosyjską duszą” są jednak o tyle zasadne, o ile prowadzą do odpowiedzi na pytanie, co się dzieje ze społeczeństwem uwięzionym przez wieki w kolejnych imperialnych reżimach i systematycznie dewastowanym propagandą.