Niepełnosprawni z Ukrainy. „To gorsze od ucieczki przed wojną”

Według ostrożnych szacunków do Polski wjechało ok. 15 tys. niepełnosprawnych uchodźców z Ukrainy. Specustawa ich ominęła – rząd nie przewiduje automatycznego uznania ukraińskiego orzeczenia o niepełnosprawności. Muszą się starać o polskie. Jak dotąd wnioski złożyło zaledwie 1300 osób.

Ministerstwo Rodziny szacuje, że ok. 6 proc. z ponad 4 mln obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli polską granicę, to osoby z niepełnosprawnościami.

Olga Miszczenko nie pamięta, co jej się śniło tej pierwszej nocy w łóżku, w czystej pościeli. Najważniejsze było, że po czterech dniach mogła w końcu się umyć. W łazience dostosowanej dla niepełnosprawnych. Nie musiała – pokonując wstyd – nikogo prosić, by zaniósł ją do toalety i posadził na muszli, dźwigając szczupłe ciało, za którym przez całą halę sportową pełną uchodźców ciągnęły się jej bezwładne nogi. Po prostu umyła się, położyła na łóżku i zasnęła w pokoju w akademiku Politechniki Wrocławskiej, w module przeznaczonym dla niepełnosprawnych studentów poruszających się na wózkach.