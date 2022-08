Matka Polka na ulicy. Bezdomnych kobiet wciąż wolimy nie zauważać

Rozmowa z Sylwią Górą, autorką książki „Kobiety, których nie ma. Bezdomność kobiet w Polsce”, o tym, jak Polki tracą dach nad głową i dlaczego tak trudno go odzyskać.

JOANNA CIEŚLA: – Czy daje pani pieniądze bezdomnym, proszącym o nie na ulicy?

SYLWIA GÓRA: – Nie. To nie jest żadna pomoc. Można oczywiście kupić osobie bezdomnej coś do jedzenia czy środki higieniczne, ale dawanie pieniędzy to w pewnym sensie przedłużanie jej pozostawania na ulicy, bo często w ten sposób wspiera się jej nałóg.

Przeprowadziła pani wywiady z kilkudziesięcioma kobietami, które mieszkają na ulicy, w pustostanach lub w schroniskach, i kilkadziesiąt rozmów ze streetworkerami i pracownikami pomocy społecznej z całej Polski.