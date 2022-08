Awantura o Basię. Czyli jak 80-latka poślubiła 30-latka

Adam i Basia. On ma 38, ona 85 lat. Nie są matką i wnukiem. Są małżeństwem. W dodatku Adam jest gejem.

Daj ząbki, umyjemy – Adam wyjmuje Basi sztuczną szczękę, czyści ją elektryczną szczoteczką, płucze pod strumieniem ciepłej wody i wrzuca do kubka z musującą tabletką Corega Tabs.

– Położymy się spać? – pyta. – Tak, ale tylko z Adasiem – odpowiada Basia.

Idą powolutku do sypialni. Basia już słabo chodzi. Adam zdejmuje jej kapcie, kładzie do łóżka, przykrywa kołdrą, całuje i idzie do kuchni nastawić wodę na herbatę. Jest piąta po południu. – Kwadrans dla mnie – uśmiecha się i zapala papierosa na tarasie ich domku w Rodzinnych Ogródkach Działkowych im.