Tajemnicza zbrodnia w Górach Stołowych. Wyszli z kempingu i nigdy nie wrócili

Byli zakochani, zdolni, wrażliwi. Zamordowano ich 25 lat temu. Do dzisiaj nie wiadomo, dlaczego Ania Kembrowska i Robert Odżga zginęli w sierpniu 1997 r. w Górach Stołowych.

Prokurator: – Ta zbrodnia to dla nas wyrzut sumienia. Przez 25 lat nie ustaliliśmy motywu, a tym samym nie byliśmy w stanie znaleźć sprawcy czy sprawców, którzy zamordowali tych dwoje studentów.

Tych dwoje to Ania Kembrowska i Robert Odżga, nazywany przez kolegów Albertem i Albercikiem. 17 sierpnia 1997 r. wyszli z kempingu w Dusznikach-Zdroju i wyruszyli do Karłowa na obóz Studenckiego Koła Naukowego Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wtedy Akademii Rolniczej, uczelni, na której oboje studiowali, choć na różnych kierunkach.