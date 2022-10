Nierasowy, ale swój. W masie kundli każdy znajdzie psa dla siebie

Obchodzony 25 października Dzień Kundelka można potraktować jako symbol zmian – po latach fascynacji wilczurami, jamnikami czy seterami coraz łaskawszym okiem spoglądamy na poczciwe mieszańce. I coraz chętniej je adoptujemy.

W dzieciństwie lubiłam przeglądać książki o psach. Potrafiłam rozpoznawać poszczególne rasy. Mieliśmy co prawda kundelka, ale moje koleżanki marzyły głównie o psach rasowych. Jedna z nich, Agnieszka, miała border collie. To była totalna sensacja! – wspomina dietetyczka Katarzyna Błażejewska-Stuhr. – Moi synowie już się na to nie załapali. Ostatnio oglądaliśmy jakąś bajkę i padła w niej nazwa rasy psa. W ogóle nie wiedzieli, o co chodzi – dodaje. Obok niej na kanapie siedzą dwa mieszańce: kudłata Figa i nieduży Ray.