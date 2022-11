WC problem. Ponad 2 mln Polaków żyje w domach bez toalety

Ponad dwa miliony Polaków nadal żyje w domach bez toalet. I raczej nie ma szans na poprawę złych warunków mieszkaniowych w najbliższej przyszłości.

Ze słowami jest jak z atomami. Lubią się łączyć. Biedę ciągnie do Wykluczenia. Dwa atomy Biedy plus jeden atom Kryzysu Mieszkaniowego to już bardzo silne wiązanie. Chemia takich wiązań zamknęła Zenona na 36 m bez toalety. Zenon mieszka we Wrocławiu. Ma konkretny adres – Jedności Narodowej. Z tym że niewiele wskazuje, żeby jakakolwiek jedność miała tu miejsce, bo Zenon od ponad 25 lat myje się w dziecięcej wanience. A za fizjologią – jak mówi – chodzi na półpiętro. Przy czym od ostatnich kilku lat dosyć ekskluzywnie, bo ma całą muszlę tylko dla siebie.