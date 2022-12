Ciocia zawsze nie w porę. Dlaczego w Polsce menstruacja wciąż jest zakłamywana

Temat nadal krępuje. Menstruacja jest zakłamywana w języku, w reklamach, ignorowana w szkołach, w szpitalach. Czas wreszcie mówić o braku dostępu do nowoczesnych środków higieny. A nawet o urlopach menstruacyjnych.

Najgorzej jest w szkołach – z niektórych wyłania się obraz rodem z XIX-wiecznego horroru. Do Różowej Skrzyneczki, fundacji organizującej darmowe podpaski i tampony, od dwóch lat regularnie spływają tego rodzaju wiadomości: „Jestem pielęgniarką szkolną. Mam pod sobą trzy szkoły podstawowe. Wszystkie szkoły są wiejskie. W jednej z nich ostatnio doznałam szoku. Uczennica zgłosiła się do mnie w trakcie miesiączki, bo »przeciekła jej pielucha tetrowa«. Potrzebuję materiałów edukacyjnych, broszur, ulotek, plakatów, a nade wszystko środków higienicznych. Czy byłaby możliwość założenia takiej różowej skrzyneczki w moich szkołach?”. W fundacyjnym raporcie z 2022 r. znalazły się też opowieści o tym, jak w jednym z internatów chłopcy polowali na zużyte podpaski we wspólnej toalecie, by afiszować się z nimi i naigrawać z koleżanek.