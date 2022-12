Cezary Łazarewicz o sprawie Walusia: Nie tylko zabójstwo jest ważne w tej historii

Rozmowa z Cezarym Łazarewiczem, autorem książki „Nic osobistego. Sprawa Janusza Walusia”, o tym, dlaczego Waluś zabił i co ta zbrodnia ma nam dziś do powiedzenia.

JULIUSZ ĆWIELUCH: – Ta historia to rzeczywiście nic osobistego?

CEZARY ŁAZAREWICZ: – W trakcie procesu Waluś podkreślał, że zabicie Chrisa Haniego to nie było coś osobistego. Tytuł napisało więc życie. Ładnie napisało, bo to chwytliwe zdanie. Ale dla mnie to bardzo osobista sprawa. Dotyka moich lęków. Sądząc po tym, że w przededniu uwolnienia po 29 latach i 8 miesiącach Waluś cudem uniknął śmiertelnego ciosu nożem w więzieniu, jest to również historia ciągle żywa.

Można się fascynować mordem politycznym?

Chyba trzeba, bo jak widać, historia lubi się powtarzać. W dwudziestoleciu międzywojennym mieliśmy Eligiusza Niewiadomskiego, zabójcę prezydenta Narutowicza. I czułem, że nie odrobiliśmy tej politycznej lekcji nienawiści.