Rocznica śmierci Jana Pawła II. Marsze w obronie, przemówienia, kremówki w PKP

Marszy papieskich ma być ok. 50, w stolicy wyruszył spod Ronda Dmowskiego o godz. 11. W sobotę list w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II napisał do polityków PiS Jarosław Kaczyński, w niedzielę do marszu dołączył prezydent Andrzej Duda. Organizatorzy niedzielnych wydarzeń powtarzają, że nie mają one nic wspólnego z działaniami politycznymi.

W 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II marsze papieskie przechodzą lub przejdą w wielu miejscach, od Szczecina przez Warszawę po Wadowice. Choć organizatorzy zaprzeczają, że mają podłoże polityczne, podczas ostatnich rocznic takich wydarzeń w tak wielu miejscach nie organizowano. Cykl marszów i koncertów ma miejsce po publikacji reportażu dziennikarza TVN Marcina Gutowskiego „Franciszkańska 3”, w którym ujawnił, jak Karol Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II, reagował na sygnały o przypadkach pedofilii wśród księży.

Od tego czasu PiS zainicjował już w Sejmie uchwałę „w obronie dobrego imienia Jana Pawła II”, podobne przyjęły niektóre samorządy. TVP regularnie emituje homilie polskiego papieża, a PKP właśnie ogłosiło, że 2 kwietnia „obsługa WARS S.A. częstować będzie pasażerów papieskimi kremówkami”, natomiast na wyświetlaczach „będzie specjalna animacja, przypominająca słowa Papieża Polaka”.

„Bezpośredni cel tej haniebnej akcji defamacyjnej, oszczerczej skoordynowanej medialnej nagonki, może być tylko jeden: zniszczenie autorytetu najwybitniejszego Polaka w naszych dziejach, zszarganie Jego imienia i przemilczenie zasług, moralne zdegradowanie Go do poziomu ludzi popełniających czyny pedofilskie” – napisał Jarosław Kaczyński w liście do członków PiS, który w sobotę opublikowała PAP. „Wyrażamy w ten sposób nasz osobisty moralny sprzeciw wobec bezprecedensowej kampanii insynuacji i pomówień wymierzonych w osobę Świętego Jana Pawła II. Do tej pory mieliśmy w Polsce do czynienia z różnego rodzaju próbami podważania Jego autorytetu, ale nigdy nie przybrały one tak napastliwej i przewrotnej formy oraz nie posługiwały się tak haniebnymi metodami, jak obecne ataki” – dodał.

Marsze papieskie. W Warszawie Ziobro i Duda

W Warszawie trasa marszu znana była od kilku dni. Start na Rondzie Dmowskiego. Następnie ul. Marszałkowską, Królewską, Krakowskim Przedmieściem do placu Zamkowego. Na pl. Piłsudskiego pod Krzyżem Papieskim, pod pomnikiem Prymasa Tysiąclecia i przed kościołem św. Anny zostaną złożone kwiaty. Finisz przy archikatedrze św. Jana, gdzie o godz. 12:30 odprawiona ma być msza święta.

Organizatorzy upierają się, że wydarzenie nie ma nic wspólnego z działaniami polityków „Marsz ma mieć charakter całkowicie apolityczny. Chcemy, aby ewentualna przynależność partyjna uczestników pozostała ich prywatną sprawą” – powiedziała Katolickiej Agencji Informacyjnej Małgorzata Żaryn, inicjatorka i współorganizatorka marszu. Dodała, że organizatorzy próbują „z całych sił uniknąć” tego, by marsz był konfrontacyjny.

Formalnym organizatorem jest Centrum Życia i Rodziny, ale – jak zaznaczyła Żaryn – „marsz jest społeczny, organizowany oddolnie”. Ok. godz. 10 rozpoczęła się część modlitewno-kulturalna, na której nie było zbyt wiele osób. Kwadrans przed godz. 11 na Rondzie Dmowskiego było ich kilkaset – z flagami papieskimi i przypinkami z JPII. A potem być może nawet kilka tysięcy. Flag partyjnych nie widać, za to pojawił się baner antyaborcyjny. Z głośników puszczano przemówienia polskiego papieża. W tłumie widać klubowiczów „Gazety Polskiej”. Marsz w stolicy ochraniała policja oraz specjalna straż w odblaskowych kamizelkach, która rozdawała przechodniom nalepki z papieżem, zbierali też do puszek datki.

Spore zainteresowanie budził wśród uczestników marszu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Potem do marszu dołączył prezydent Andrzej Duda, dostał oklaski.

Takie marsze odbywają się lub odbędą przez cały dzień w blisko 50 miastach w całej Polsce, m.in. także w Krakowie, Opolu, Szczecinie, Rzeszowie, Gdańsku, Wrocławiu czy Łodzi (w tym ostatnim mieście w nocy nieznani sprawy oblali farbą pomnik Jana Pawła II i napisali na cokole „maxima culpa”). Z kolei w Wadowicach mają się odbyć główne obchody z koncertem, na których ma być Jarosław Kaczyński i inni ważni politycy PiS.

„Widział, ale nie dostrzegał”

Nie tylko reportaż w TVN spowodował taką reakcję. Ekke Overbeek, dziennikarz z Holandii, poświęcił tuszowaniu pedofilii w Kościele, którego głową był Jan Paweł II, dwie książki: „Lękajcie się” sprzed 10 lat i wydanej właśnie „Maxima Culpa”, która na pytanie, czy Jan Paweł II wiedział, odpowiada jednoznacznie. Nie tylko wiedział, ale też sam, jako arcybiskup krakowski, tuszował pedofilskie działania swoich podwładnych.

„Osobiście nie wierzę, żeby JP II nie był świadom, jacy są nominaci z kraju, z którego pochodził. Jaki typ władzy sankcjonuje i jaki typ władzy promuje. Dlaczego tak się działo? Ja znajduję tylko jedną odpowiedź: Jan Paweł II mentalnie był częścią starego świata. Widział, ale nie dostrzegał” – mówił z kolei „Polityce” w listopadzie Marcin Gutowski.

„Oskarżenia wobec Jana Pawła II dla części elektoratu stanowią niewątpliwy szok i wywołują reakcje obronne” – pisała z kolei na naszych łamach Joanna Podgórska. I dalej: „Awanturę wokół tego tematu rządzący uznali za bardzo wydajne paliwo polityczne i w błyskawicznym tempie procedowali uchwałę w obronie dobrego imienia Jana Pawła II. Wyciągnięto najcięższe działa. Wicepremier i minister Piotr Gliński, który na posiedzeniu komisji kultury prezentował projekt, reportaż Gutowskiego, emitowany w TVN, określił jako atak na Polskę, na rację stanu i uderzenie w fundamenty państwa. Jarosław Zieliński z kolei porównał ten materiał do zamachu na papieża, którego dokonał w 1981 r. Ali Agca. Opozycja protestowała, że Sejm nie jest od dekretowania prawdy. Robert Winnicki z Konfederacji zarzucił PiS, że próbuje uwikłać cały Sejm w wewnątrzkościelne rozliczenia. I że rządzącym nie chodzi wcale o obronę Jana Pawła II, ale o partyjną politykę, która szkodzi przede wszystkim katolikom”.