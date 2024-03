Tropią fake newsy, wyłapują kłamstwa, obnażają niewiedzę. Politycy ich chyba nie lubią

Rozmowa z Marcinem Kosteckim i Marcelem Kiełtyką, autorami serwisu Demagog, o politykach swobodnie dysponujących faktami i żmudnej walce z kłamliwymi kampaniami w mediach społecznościowych.

MARCIN PIĄTEK: – Kto jest największym demagogiem wśród polityków?

MARCIN KOSTECKI: – Nie prowadzimy takiej klasyfikacji. Im polityk częściej zabiera publicznie głos, tym większe prawdopodobieństwo, że zajmiemy się weryfikacją jego wypowiedzi. Czy fałszuje z rozmysłem? Nie oceniamy intencji. Skupiamy się na weryfikacji treści w odniesieniu do źródeł.

MARCEL KIEŁTYKA: – Nastawiamy się przede wszystkim na sprawdzanie tych polityków, którzy mówią o faktach istotnych z punktu widzenia debaty społecznej. Siłą rzeczy więcej uwagi kierujemy na rządzących, bo to oni kreują rzeczywistość. Co oczywiście naraża nas na zarzuty, że działamy na zlecenie ich przeciwników. Przed wyborami parlamentarnymi byliśmy pachołkami Tuska, teraz, po zmianie władzy, jesteśmy pachołkami Kaczyńskiego.

Niebawem stuknie wam 10 lat działalności. Czy politycy wciąż potrafią was zaskoczyć?

KIEŁTYKA: – Oczywiście. Przede wszystkim tym, że ignorują ugruntowaną wiedzę, i to w tematyce przebadanej na wylot. Ostatnio zdarzyło się to Markowi Sawickiemu z PSL, który zasugerował, że w wyniku erupcji wulkanów do atmosfery trafia więcej dwutlenku węgla niż wskutek przemysłowej działalności człowieka. Tymczasem w 2022 r. spalanie paliw kopalnych i funkcjonowanie przemysłu spowodowało emisję ponad 37 mld ton CO², a erupcje wulkanów co najwyżej 440 mln ton.

KOSTECKI: – Kiedyś koledze zapaliła się lampka po wypowiedzi Przemysława Czarnka, że Komisja Wenecka przed sprawą naszego Trybunału Konstytucyjnego nigdy nie zajmowała się kwestiami ustrojowymi w innych krajach członkowskich. Do udowodnienia, że pan minister mija się z prawdą, wystarczyło znaleźć jeden taki przypadek, ale kolega dokopał się kilkuset. Dwa dni nad tym siedział.