Rowery: kto je w Polsce kradnie i dokąd wywozi. „Kół nie zdążył wymienić, zostały mu na osłodę”

Statystyki kradzieży tego nie mówią, ale śpieszcie się chronić wasze rowery, tak szybko zmieniają właścicieli.

Do początku marca Zuzanna Smykała znana była głównie jako olimpijka z Pjongczangu. 20. miejsce nie dało jej medalu. Ale i tak przeszła do historii. Była pierwszą Polką, która na olimpiadzie reprezentowała nasz kraj w snowboard crossie. Po 7 marca wokół Smykały znowu zrobiło się głośno, ale tym razem powodem były rowery.

Niestety kradzione, bo w nocy z 7 na 8 marca jej i jej chłopakowi skradziono dwa rowery elektryczne o łącznej wartości 35 tys. zł. Sprawę nagłośniły lokalne media. Efektem śnieżnej kuli historia przetoczyła się przez internet. Nie dość, że znane nazwisko, to jeszcze rowery w cenie samochodu. Trudno powiedzieć, co przeważyło, ale na miejsce przestępstwa przyjechał nawet policyjny technik. Co samo w sobie wzbudziło zarówno zdziwienie, jak i zazdrość wśród osób, które również straciły rowery, ale takiej uwagi policji nie doświadczyły. Większość okradzionych nie miała szansy ściągnąć na miejsce nawet dzielnicowego.

Rachu-ciachu

Historia kradzieży rowerów Smykały jest jak kropla wody, w której odbija się całe morze podobnych spraw. Okazało się, że złodziej był za sprytny, żeby zostawić odciski palców, a policja za mało obrotna, żeby namierzyć go innymi metodami. Po 27 dniach śledztwa sprawa skończyła się umorzeniem z powodu niewykrycia sprawców. Ubezpieczyciel do dziś zastanawia się, czy wypłaci odszkodowanie, mimo że miał na to miesiąc (który już minął). W sumie nic nie stoi na przeszkodzie. Rowery zostały ukradzione z ubezpieczonej komórki lokatorskiej, a ich właściciele włożyli sporo wysiłku w zabezpieczenie ich przed kradzieżą. – Kupiliśmy gruby atestowany łańcuch znanej marki, którym przypinaliśmy rowery do kotw w ścianie. Dodatkowo zabezpieczyliśmy jeszcze drzwi do komórki, która znajdowała się na poziomie podziemnych garaży, a te są monitorowane – wylicza Smykała.