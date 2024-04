Wiktoria rzuciła pracę na stacji benzynowej, bo czuła się jak w monopolowym. Ale Polacy chcą tam kupować alkohol

– Czasem mówi się: społeczeństwo nie jest gotowe na taką zmianę. I ja właśnie nie jestem – mówi o zakazie sprzedaży alkoholu na stacjach paliw Marta. Trzy miliony „małpkowiczów” też jest przeciwnych. Niesłusznie.

Niewielka stacja benzynowa pod mostem Poniatowskiego, naprzeciwko warszawskich bulwarów wiślanych. Latem, w nocy, gdy pobliski market już skończy już pracę, można utknąć tu w kolejce nawet i na godzinę. Ale dziś też, w ten w ciepły kwietniowy wieczór, klientów też nie brakuje. Auta tankowane są rzadko. Większość klientów wychodzi z butelkami.

– Biorę na zapas, bo niedługo zabronią im sprzedawać – żartuje Marek, pogodny dwudziestoparolatek obwieszony pobrzękującymi siatkami. Mieszka niedaleko, na stacji często zaopatruje się podczas imprez. Ograniczenie sprzedaży alkoholu, o którym tyle się teraz mówi, wcale mu się nie podoba. – Żeby nie było, świat mi się nie zawali. Nie kupię tu, to kupię w monopolowym kilkaset metrów dalej, ale teraz mam wygodnie. Poza tym to po prostu głupie – jak ktoś będzie chciał się nawalić, i tak to zrobi, jak będzie trzeba, nawet na jakiejś melinie. Takie pomysły przyczyniają się do rozwoju szarej strefy – tłumaczy.

Podobnych głosów jest sporo. – Czasem mówi się: społeczeństwo nie jest gotowe na taką zmianę. I ja właśnie nie jestem – przyznaje Marta. I tylko Paweł, który kilka lat przepracował za granicą, uważa, że pod względem dostępu do alkoholu Polska jest pariasem Europy. – To znaczy, że można go kupić w wielu miejscach, 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu – oburza się, choć ze stacji wychodzi z butelką piwa w ręku. – Pewnie, jak jest, to korzystam, ale uważam się za osobę odpowiedzialnie używającą alkoholu. Czego nie mogę powiedzieć o wielu moich rodakach. Dlatego pomysły ograniczenia sprzedaży alkoholu spotykają się tutaj z takim niezrozumieniem.

Zwraca uwagę na paradoks. – Jesteśmy takim wrażliwym, konserwatywnym narodem, że zabraniamy sobie zakupów spożywczych w niedzielę, a nie zabraniamy sobie rozpijać się na stacjach, na których ludzie tankują samochody? Potrzeba niezłej gimnastyki umysłowej, żeby tego nie zauważyć.

Wigilia na stacji paliw

Wiktoria pracowała na jednej z warszawskich stacji przez trzy lata. – Żartowaliśmy sobie, że alkohol to nasz najbardziej popularny towar, zaraz po paliwie – opowiada reporterowi „Polityki”. Wspomina o przygotowaniach do Sylwestra, gdy za kasami wystawiało się całe kartony z butelkami, żeby były pod ręką. „Porannych setkowiczów”, którzy skoro świt zachodzili na stację po małe buteleczki czystej lub smakowej. – Rano najlepiej szły małpki, wieczorem większe gabaryty – wyjaśnia.

Bywało nieprzyjemnie. Pewnego razu na nocnej zmianie pijany mężczyzna przed wejściem na stację dopalał papierosa – oparty o zbiornik z gazem. Wiktoria zwróciła mu uwagę, ale był w takim stanie, że trochę czasu zajęło mu zrozumienie, w czym problem. Później, jakby nigdy nic, chciał kupić więcej alkoholu.

– Albo Wigilia, gdy ledwo trzymający się na nogach klient groził mojemu koledze, że go pobije, bo ten nie chciał mu sprzedać wódki. Długo się kłócił, aż inni klienci nalegali, żeby mu sprzedać, bo oni nie mają czasu – kończy opowiadanie Wiktoria, bo naprawdę nie lubi wracać do tego czasu. Ze stacji odeszła, bo coraz częściej czuła się, jak w sklepie monopolowym.

Determinacja resortu jest ogromna

Prace nad ograniczeniem dostępu do alkoholu na stacjach paliw ogłosiła niedawno ministra zdrowia Izabela Leszczyna. „Uważam, że alkohol w ogóle nie powinien być sprzedawany na stacji benzynowej. Będę przekonywała do tego kolegów i koleżanki z rządu. Skutki leczenia osób, które nadużywają alkoholu, obciążają wszystkich podatników” – powiedziała na antenie Radia Zet. Dodała, że propozycje są na etapie analiz, o które poprosił premier Donald Tusk.

„Wiecie, że uśmiechnięta Polska zakaże sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych? No to już wiecie” – napisał na portalu X Marcin Warchoł, poseł Suwerennej Polski i były minister sprawiedliwości w dwutygodniowym rządzie Mateusza Morawieckiego.

Ekonomista dr Rafał Mundry odpowiedział statystyką. Zauważył, że tylko jednego kwietniowego dnia policjanci zatrzymali na polskich drogach 171 kierujących pod wpływem. W perspektywie tygodniowej liczba ta urosła do 1867, a miesięcznej – 7061. W całym 2023 r. zatrzymano 92 951 pijanych kierowców. „Chyba szykuje się wam trochę mniej pracy” – napisał Mundry do mundurowych.

Przeciwna ograniczeniom jest oczywiście branża spirytusowa. „Edukacja, nie restrykcje” – wzywa Związek Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego, powołując się na badania, według których 78 proc. Polaków spożywa alkohol odpowiedzialnie. Nie dodaje jednak co to za badania i co z pozostałymi 22 proc., którzy nie załapali się do „grupy odpowiedzialnych”.

To istotne, bo, jak zauważył prof. Bogdan Woronowicz, psychoterapeuta uzależnień, to właśnie do nich adresowana jest oferta alkoholowa stacji benzynowych. „Wielokrotnie przy okazji różnych spotkań, wykładów pytałem o to, kto kupował alkohol na stacji benzynowej lub w sklepie nocnym po godz. 22. Rzadko kiedy ktoś podnosił rękę. Natomiast jest to oferta dla tych, którzy mają problem, nadużywają alkoholu lub szkodliwie piją” – wyjaśnił ekspert w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

Damian Kuraś, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, zapewnił natomiast, że determinacja szefowej resortu jest ogromna. „Będzie ona przekonywać swoich kolegów z rządu, z Koalicji, żeby przychylili się do jej propozycji, ponieważ koszty związane z tym, że Polacy piją za dużo, są bardzo wysokie. Ocenia się, że nadmierne spożycie alkoholu odpowiada za ponad 200 różnych schorzeń i chorób układu krążenia, wątroby, po sprawy związane ze zdrowiem psychicznym” – przekazał.

Czy stacje to wytrzymają?

Co na to Polki i Polacy? Z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla Radia Zet dowiadujemy się, że większość badanych – 54 proc. – jest przeciwna zakazowi sprzedaży alkoholu na stacjach. To głównie wyborcy PiS i Konfederacji („za” jest zaledwie co trzeci z nich). Za jego wprowadzeniem jest 41 proc., przeważnie popierających koalicję 15 października (w tej grupie to 60 proc.). 5 proc. badanych nie miała zdania.

Pomysł zakazu pobłogosławił natomiast bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. „Kościół katolicki w Polsce od wielu, wielu lat apeluje do władz państwowych i samorządowych o zmniejszenie dostępności fizycznej i ekonomicznej napojów alkoholowych, a także o zakaz ich reklamy” – podkreślił w komentarzu dla Katolickiej Agencji Informacyjnej. Później robi się pompatycznie, ze stwierdzeniami o „odnowie moralnej narodu”, trzeźwości jako „polskiej racji stanu”, która ma być „fundamentem troski o niepodległość Ojczyzny” oraz „zabezpieczać wolność wewnętrzną – indywidualną, rodzinną i narodową”.

Z innej, bardziej przyziemnej perspektywy temat ocenił Ryszard Petru, poseł Polski 2050 oraz szef sejmowej komisji gospodarki. „Za dużo ograniczeń też nie jest właściwe” – zauważył w Radiu Zet. Przekonywał, że jeżeli ze stacji zniknąłby alkohol, te „nie byłyby w stanie się utrzymać”. „Na alkoholu są wysokie marże, które w znacznym stopniu utrzymują część handlu i taka jest rzeczywistość” – stwierdził, standardowo wywołując rozbawienie w progresywnej części internetu.

Podobne zdanie, co Petru ma ekonomista Marek Zuber. „Skoro alkohol jest naszym kraju legalny, to nie powinniśmy ograniczać jego sprzedaży” – powiedział w rozmowie z TVN24. Dodał, że wyjątkiem mogą być tu sytuacje nadzwyczajne, np. bliskość obiektów religijnych. On także powołuje się na argument ekonomiczny. „Od wielu lat 70 procent dochodu stacji paliw pochodzi z produktów niezwiązanych z paliwami. Prym wiodą batoniki, kawa, herbata, kanapki i właśnie alkohol” – wyjaśnił Zuber.

Jego zdaniem ograniczenie sprzedaży alkoholu na stacjach paliw niewiele zmieni w kwestii ilości spożycia alkoholu przez Polaków, bo jak ktoś będzie chciał, to zamiast na stację pójdzie do innego całodobowego sklepu. „Jeżeli chcemy wprowadzać zakaz, to całkowity. Dlaczego ma objąć tylko stacje benzynowe” – pytał retorycznie, zwracając uwagę na możliwy rozkwit alkoholowego podziemia.

W sprzedaży alkoholu nie chodzi o równość

– Trzeba być wyjątkowo nieodpowiedzialnym, wręcz infantylnym, żeby mówić, że stacje paliw mają utrzymywać się dzięki sprzedaży alkoholu – ocenia w rozmowie z „Polityką” Krzysztof Brzózka, były dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. – Idąc tym tropem, może powinniśmy zaproponować protestującym rolnikom, żeby zaczęli dorabiać sobie produkcją alkoholu? A może kierowcy upadających firm transportowych powinni wozić alkohol? To jakieś nieporozumienie – dodaje.

I przypomina, że stacje paliw stanowią 10 proc. punktów sprzedaży alkoholu w całej Polsce. – Zdjęcie ich z rynku to ruch w bardzo dobrą stronę. Pozostałe 90 proc. powinien natomiast dosięgnąć zakaz sprzedaży wyrobów wyskokowych między godziną 22 a 10 rano. Po to, żeby „małpkowicze", którzy spożywają miliard małych buteleczek rocznie, nie mieli do nich dostępu np. w drodze do pracy – tłumaczy Brzózka.

Zapytany, czy stacje nie będą poszkodowane względem sklepów monopolowych i spożywczych, na których można będzie kupić alkohol, odpowiada krótko: – A czy sklepy spożywcze zarabiają na paliwie? Poza tym alkohol to nie towar, jak każdy inny, że można go sprzedawać wszędzie. Na jego sprzedaż potrzebne jest zezwolenie, które jeden otrzymuje, a inny nie. Tu nigdy nie było mowy o równości i wolnym dostępie.