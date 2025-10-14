Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Joanna Cieśla
Joanna Cieśla
14 października 2025
Społeczeństwo

Zmiennokształtni

Brzydka polska branża beauty. Kto chce być piękny, musi mieć mocne nerwy. I być gotowy na ryzyko

14 października 2025
Brazylijczyk Rodrigo Alves przeszedł ponad 150 zabiegów, aby upodobnić się do lalki Ken. Brazylijczyk Rodrigo Alves przeszedł ponad 150 zabiegów, aby upodobnić się do lalki Ken. East News
Aż prosi się, żeby korzystać, gdy już nie tylko przedłużona młodość, lecz także idealny owal twarzy wydaje się marzeniem do spełnienia. Kłopot w tym, że procedury kosmetyczno-estetyczne dość często przypominają raczej rozrywki hazardzistów.

Zdaniem Magdy twarz trochę świadczy o człowieku. A o specjalistce od zabiegów estetycznych na pewno. Ta, która 40-letniej Magdalenie wyciągnęła brodę w szpic, wyglądała jak bliźniaczka jednej z celebrytek, słynnych za sprawą przetworzonego w sektorze beauty wyglądu.

Ale prace – czyli zdjęcia klientek przed interwencją i po niej – specjalistka miała ładne. Dlatego Magdalena się do niej zapisała. – Chciałam, żeby moja twarz stała się smuklejsza. Po wcześniejszych nieudanych zabiegach policzki zrobiły mi się kwadratowe. Pani zabiegowiec powiedziała, że jak podamy kwas hialuronowy w brodę, to uda się ją delikatnie wydłużyć i buzia odzyska subtelność.

Kosmetyczka posmarowała Magdę żelem znieczulającym, ostrzyknęła i zaczęła modelować. Masowała, kształtowała, a w końcu podała klientce lusterko. – Zapytałam: „Co to jest!?”. A kosmetyczka: „Trójkąt! No, taka teraz moda. Kilka dni i się pani przyzwyczai”. Magdalena nie przyzwyczaiła się mimo upływu tygodni.

Podobne odczucia relacjonują liczne amatorki wolumetrii, czyli chemicznego przekształcania twarzy. – Żałuję, że dałam sobie wepchnąć ten kwas, bo wyglądam 10 lat starzej niż wcześniej. Skóra zwiotczała, a jeśli ona jest jak pergamin, to wolumetria nic nie da – denerwuje się Eliza.

Z czasem, po odkryciu swojej niezgodności płciowej, zdecydował się na „kobiece transformacje”.East NewsZ czasem, po odkryciu swojej niezgodności płciowej, zdecydował się na „kobiece transformacje”.

Poza kontrolą

Na forach kosmetycznych uczestniczki skarżą się a to, że broda „spłynęła w inne miejsce”, a to, że złe podanie w policzek mililitra kwasu trzeba było niwelować „naprawami” za kilkanaście tysięcy złotych. Bardziej doświadczone przestrzegają, że kwas rozpycha tkanki, trwale zmieniając rysy twarzy, a po rozpuszczeniu substancji nawet chirurgiczny lifting może być trudny do wykonania.

Polityka 42.2025 (3536) z dnia 14.10.2025; Społeczeństwo; s. 26
Oryginalny tytuł tekstu: "Zmiennokształtni"
Joanna Cieśla

Joanna Cieśla

Z wykształcenia psycholożka. Lubi pisać, rozmyślać i rozmawiać o tym, co ludzie robią, dlaczego to robią i co w związku z tym czują. Uważa, że edukacja jest najważniejszą sprawą na świecie. Prowadzi podkasty: o edukacji właśnie („Nasza szkoła”) oraz psychologiczny („Jak wytrzymać ze sobą i światem”). Laureatka polskiej edycji Europejskiego Konkursu „Za różnorodnością, przeciwko dyskryminacji”, „Kryształowego Pióra”, Nagrody Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego (potem w jury tego konkursu). Finalistka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego i Grand Press. Uczestniczka programu Fulbrighta dla dziennikarzy „Journalistic Challenges and Practices” (2023). Jeśli czas jej pozwala, uprawia wspinaczkę, gotuje i słucha jazzu (nie zawsze jednocześnie).
Reklama