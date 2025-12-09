Przejdź do treści
Katarzyna Kaczorowska
9 grudnia 2025
Społeczeństwo

Eteryczne czy ekologiczne?

Jakie choinki wybierają Polacy i jakie są lepsze. Sztuczne, żywe, w donicy, wiszące na ścianie?

W Polsce nie brakuje tych, którzy pamiętają z dzieciństwa zapach świerkowej choinki ubieranej w Wigilię w bombki przechowywane w pawlaczu i łańcuchy klejone z kolorowej bibuły.
Choinka. Żywa, nawet z dostawą prosto pod drzwi. Albo sztuczna – ale jak żywa, bo wykonana z materiałów, które idealnie imitują prawdziwe igły i gałęzie. Od kilku sezonów najmodniejsze są i żywe, i sztuczne jodły kaukaskie.

Marcin Kłopociński, prezes Polskiego Stowarzyszenia Plantatorów Choinek, przeprasza, jeśli zgubi zasięg. Właśnie jest na swojej plantacji, choć już późny wieczór, godzina prawie 22.00. – Mamy teraz najgorętszy czas – mówi prezes, a pytany, czy na święta wybrać choinkę żywą, czy sztuczną, bez wahania odpowiada: – Żywą!

Tłumaczy, że przecież nikt nie daje w prezencie bukietu sztucznych kwiatów. Raz do roku można mieć w domu dużą żywą roślinę. A poza tym, decydując się na żywą choinkę, kupujemy drzewko z Polski albo z któregoś z krajów europejskich. Wybierając plastikową, wspieramy biznes chiński. No i jeszcze względy ekologiczne. Rosnąc, żywa choinka absorbuje dwutlenek węgla z powietrza. Z grubsza kalkulacja wygląda tak: jeżeli choinka waży 20 kg, to zaabsorbowała około 40 proc. z tej wagi, czyli około 8 kg dwutlenku węgla. Gdy na plantacji rośnie milion choinek, to są naprawdę potężne ilości zaabsorbowanego dwutlenku węgla.

I nawet jeżeli ta choinka zostanie później spalona, to i tak mamy bilans zero. Ale jeżeli będzie skompostowana lub w inny sposób poddana recyklingowi, to nie tylko mamy pochłonięty dwutlenek węgla, ale też wyprodukowany tlen – prezes Kłopociński wie, co mówi, bo sam ma na plantacji ok. 550 tys. choinek, i dodaje, że Polska w choinkowym (żywym) biznesie jest piąta w Europie. Największym producentem są Niemcy, zaraz za nimi Duńczycy, potem Francuzi i Holendrzy. On sam producentem został ponad 20 lat temu. Wcześniej działał w branży... tworzyw sztucznych.

Spłacam dług naturze – przyznaje. I dodaje, że do 1989 r. prywatny przedsiębiorca nie miał szans na stworzenie plantacji. Dobrze zorganizowana musi mieć do najmniej 30 ha powierzchni.

Polityka 50.2025 (3544) z dnia 09.12.2025; Społeczeństwo; s. 35
Oryginalny tytuł tekstu: "Eteryczne czy ekologiczne?"
Autorka reportaży historycznych „80 milionów. Historia prawdziwa” i „Archiwum Kajetana, czyli 80 milionów w rachunkach”, biografii Emilii Krakowskiej „Aktorzyca”, współautorka biografii działaczy pierwszej „Solidarności” Piotra Bednarza i Mieczysława Tarnowskiego. Z wykształcenia polonistka, w 2012 r. wybrana jednogłośnie pierwszy raz w historii tej nagrody Dziennikarzem Roku Dolnego Śląska, nominowana w 2010 do nagrody Grand Press w kategorii wywiad, w 2023 do Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego. Związana ze Stowarzyszeniem Świat Nadziei działającym na rzecz artystów z niepełnosprawnością intelektualną. Prywatnie opiekunka dwóch kotów, miłośniczka opery ze słabością do funky music, punk rocka i free jazzu. Lubi biografie, reportaże historyczne, a książką, do której wraca co kilka lat, jest „Rozmowa w katedrze” Marii Vargasa Llosy.
