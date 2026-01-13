Przejdź do treści
Agnieszka Sowa
13 stycznia 2026
Społeczeństwo

Obozy dla zwierząt

Patoschroniska dla zwierząt. Psom w kojcach sterczą żebra, wystają kości. Kiedy to się skończy?

W 2017 r. do Sobolewa trafiło 11 psów z interwencji. Sznaucery, owczarki niemieckie i jakieś mieszańce, chude i zabiedzone.
Na ogólnopolski protest pod urzędem gminy w Sobolewie przyjechało niemal 300 osób z całego kraju. Domagają się zamknięcia kolejnego patoschroniska. Potrzeba jednak więcej niż tylko miejscowej interwencji. Ale czy politycy się tym przejmą?
Schronisko w Sobolewie. W szczytowym momencie jego właściciel trzymał tu 350 psów – w koszmarnych warunkach, bez opieki weterynaryjnej.

W sądzie toczy się (powoli) sprawa przeciwko Marianowi D., właścicielowi schroniska o ironio Happy Dog. Zarzuty o znęcanie nad zwierzętami prokurator postawił mu już siedem lat temu. W internecie wrze. Gorąco było też na proteście „Stop rozlewowi krwi w Sobolewie”. Głównie za sprawą Konrada Kuźmińskiego, szefa Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt (DIOZ), który krzyczał: „Trzeba pokazywać ryje decydentów”. A potem postawił swój telefon, na którego ekranie widniało zdjęcie wójta Macieja Błachnia między zniczami zapalonymi, by upamiętnić zwierzęta, które odeszły w schronisku. Wójt poczuł się zagrożony, zwłaszcza że po proteście on i jego rodzina otrzymywali w mediach społecznościowych groźby: „Módl się o życie”. Protestujący złożyli do gminy petycję o niezwłoczne zakończenie współpracy ze schroniskiem, pod którą podpisało się ponad 16 tys. osób.

Karolina Pawelczyk-Dróżdż, prowadząca fundację Złap Dom, też była na proteście, choć jak mówi nie identyfikuje się z jego formą. Dziewięć lat temu była wolontariuszką w Sobolewie, potem złożyła zawiadomienie do prokuratury, a dziś jest oskarżycielką posiłkową w sprawie Mariana D. oskarżonego o umyślne zadawanie bólu i cierpienia przetrzymywanym w schronisku zwierzętom.

Karolina pokazuje zdjęcia psów. Są zestawione po dwa, „przed” i „po”. Przy czym „przed” oznacza przyjęcie do schroniska. I kolejne zdjęcie, po dwóch–trzech miesiącach pobytu w Sobolewie. Z bezdomnego, ale o dziwo nieźle wyglądającego psa, zrobił się szkielet obleczony skórą. Sterczą nie tylko żebra, wystają kręgi i kości biodrowe. Takich zestawień Karolina ma kilkanaście. Dziś już pewnie tych psów nie ma, zdjęcia wolontariusze robili w 2016 i 2017 r.

Polityka 3.2026 (3547) z dnia 13.01.2026; Społeczeństwo; s. 36
Oryginalny tytuł tekstu: "Obozy dla zwierząt"
Agnieszka Sowa

Agnieszka Sowa

Dziennikarka działu społecznego w „Polityki”. Pisze m.in. o niepełnosprawności, służbie zdrowia, prawach zwierząt i prawach reprodukcyjnych. Nominowana do nagrody Grand Press 2017 w kategorii publicystyka za tekst „Życie poza życiem”. Laureatka Grand Press 2020 w kategorii publicystyka za tekst „Zwierzę przemysłowe"
