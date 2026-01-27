Przejdź do treści
Marcin Kołodziejczyk
27 stycznia 2026
Społeczeństwo

Meta we wsi

Narcos po polsku, czyli jak Meksykanie produkowali metę na Podlasiu. Szybko wpadli

Meksykanie przed sądem w Białymstoku Meksykanie przed sądem w Białymstoku Artur Reszko / PAP
Meksykanie sprowadzili się na podlaską wieś, żeby produkować metamfetaminę.

Sąd

Szybko wpadli. Stają przed sądem w Białymstoku. Nic nie rozumieją, bo mówią tylko po hiszpańsku. Jest na sali tłumaczka, jednak ma trudności z przekładaniem zwrotów chemicznych. A proces, za sprawą pytań prokuratora, właśnie skręcił w kierunku ścisłej chemii. Benzylometyloketon i redukcyjne aminowanie, w którym przekształceniu ulega grupa karbohydowa – takie sprawy.

Z chemii mocna jest biegła policjantka z laboratorium kryminalistycznego w Łodzi. To znaczy czterej oskarżeni też są obeznani w reakcjach, ale nie wiedzą, o czym mowa. Amalgamat glinowo-rtęciowy. Skład sędziowski i adwokaci czują się zdezorientowani fachową chemią. Wodorek sodu, reduktory, metyloanaliza. Jeden z obrońców podnosi, że w takich warunkach – będąc zaskakiwanym wąską wiedzą – nie da się skutecznie bronić interesów klienta. Ergo – nie da się procedować prawa. Sąd się przychyla. Staje na tym, że biegła w ciągu półtora miesiąca rozwinie, a jednocześnie uprości przekaz ekspertyzy, zwiększając stopień zrozumiałości. Jest połowa stycznia 2026 r.

Orla

Bardzo schludna wieś. Cisza, a nawet pustka. Powolne, jednoosobowe spacery przez śnieg do sklepów spożywczych. Zameldowanych ponad 800 osób, na stałe mieszka około 500. Czasy internetowe, więc zażyłość umiarkowana – nie to co kiedyś. Dawno zniknęły kumoterskie posiadówki uliczne, na których omawiano wieś i świat. Nikt już nie wie nic o nikim, mówi pani K., taka smutna prawda.

Sąsiadka pani K., starsza osoba, sprawdza mróz w telefonie, chociaż ma termometr zaokienny. Panu M. tuje zasłaniały widok, bo porosły wysokie. Pani Z., emerytka, która nie rusza się z mieszkania, w życiu nie widziała Meksykanina w Orli. A Meksykanie od metamfetaminy mieszkali 15 m od pani Z.

Sondy uliczne: Jacy Meksykanie?

Marcin Kołodziejczyk

Dziennikarz od 18. roku życia, dokumentalista filmowy i pisarz. Zaczynał w dziale miejskim „Expressu Wieczornego”. Z „Polityką” związany od 2000 r. Laureat wielu prestiżowych nagród dziennikarskich, m.in. Amnesty International „Za równością, przeciw dyskryminacji” i, dwukrotnie, radiowych Melchiorów za reportaże. Finalista Nagrody Literackiej Nike za powieść „Prymityw. Epopeja narodowa” (2019).
