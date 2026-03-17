Kto ty jesteś? Polak nowy! Kandydatów przybywa. Im więcej daje polski paszport, tym trudniej go dostać

Polski paszport jest w cenie. Daje przepustkę do Unii Europejskiej, pozwala uciec przed wojną, jest obietnicą lepszego życia. Im więcej daje, tym trudniej go dostać.

Prof. Victor Ambros to nie tylko laureat Nagrody Nobla z 2024 r. w dziedzinie medycyny za odkrycia dotyczące mRNA. To także kandydat na Polaka. Syn robotnika przymusowego w Trzeciej Rzeszy i pierwszy naukowiec w rodzinie polskiego emigranta, który po wojnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych, o swoich korzeniach przypomniał sobie już jakiś czas temu, intensywnie współpracując z polskim środowiskiem naukowym. Od roku jest przewodniczącym Rady Naukowej Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych (IMol) Polskiej Akademii Nauk. Tydzień temu z okazji Polskiego Dnia Chorób Rzadkich wygłosił wykład w warszawskim Pałacu Staszica. Później spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. I wtedy powiedział, że stara się o polskie obywatelstwo. W wianie wnosi nie tylko Nobla, lecz także swoje kontakty i pozycję w świecie nauki. Samo obywatelstwo, jak stwierdził, byłoby dla niego uhonorowaniem ojca Longina Ambrosa, urodzonego w Dordziszkach w województwie wileńskim, ale też ciotki i dziadków.

Kto ty jesteś? Polak nowy!

Z takimi mocnymi kartami zapewne obywatelstwo dostanie. Formalnie od prezydenta Polski, czyli bez żadnych warunków. Takie są prezydenckie prerogatywy. Taką ekstraordynaryjną ścieżką Polakiem został aktor i reżyser Jesse Eisenberg. Nie musiał nawet jechać do Polski. W marcu 2025 r. prezydent Andrzej Duda uczynił mu ten zaszczyt w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Nowym Jorku.

Eisenberg nie został jednak Polakiem na ładne oczy. Kluczowe znaczenie miały korzenie. Jego prababka ze strony matki, Hyman „Herman” Mendelsohn, urodziła się w Krasnymstawie. Z Polski pochodził jeden z pradziadków ze strony ojca – Sam, czyli Samuel. Aktor złożył wniosek w 2023 r., po drodze został honorowym obywatelem Krasnegostawu w 2024 r.