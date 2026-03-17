Katarzyna Kaczorowska
17 marca 2026
Społeczeństwo

Casting na Polaka

Kto ty jesteś? Polak nowy! Kandydatów przybywa. Im więcej daje polski paszport, tym trudniej go dostać

Jesse Eisenberg, aktor i reżyser, obywatel RP od 2025 r. Jesse Eisenberg, aktor i reżyser, obywatel RP od 2025 r. Radek Pietruszka / PAP
Polski paszport jest w cenie. Daje przepustkę do Unii Europejskiej, pozwala uciec przed wojną, jest obietnicą lepszego życia. Im więcej daje, tym trudniej go dostać.
Emmanuel Olisadebe, Polak od 2000 r., po zakończeniu kariery piłkarskiej wrócił do Nigerii.Wojciech Olkuśnik/Agencja Wyborcza.pl Emmanuel Olisadebe, Polak od 2000 r., po zakończeniu kariery piłkarskiej wrócił do Nigerii.

Prof. Victor Ambros to nie tylko laureat Nagrody Nobla z 2024 r. w dziedzinie medycyny za odkrycia dotyczące mRNA. To także kandydat na Polaka. Syn robotnika przymusowego w Trzeciej Rzeszy i pierwszy naukowiec w rodzinie polskiego emigranta, który po wojnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych, o swoich korzeniach przypomniał sobie już jakiś czas temu, intensywnie współpracując z polskim środowiskiem naukowym. Od roku jest przewodniczącym Rady Naukowej Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych (IMol) Polskiej Akademii Nauk. Tydzień temu z okazji Polskiego Dnia Chorób Rzadkich wygłosił wykład w warszawskim Pałacu Staszica. Później spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. I wtedy powiedział, że stara się o polskie obywatelstwo. W wianie wnosi nie tylko Nobla, lecz także swoje kontakty i pozycję w świecie nauki. Samo obywatelstwo, jak stwierdził, byłoby dla niego uhonorowaniem ojca Longina Ambrosa, urodzonego w Dordziszkach w województwie wileńskim, ale też ciotki i dziadków.

Z takimi mocnymi kartami zapewne obywatelstwo dostanie. Formalnie od prezydenta Polski, czyli bez żadnych warunków. Takie są prezydenckie prerogatywy. Taką ekstraordynaryjną ścieżką Polakiem został aktor i reżyser Jesse Eisenberg. Nie musiał nawet jechać do Polski. W marcu 2025 r. prezydent Andrzej Duda uczynił mu ten zaszczyt w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Nowym Jorku.

Eisenberg nie został jednak Polakiem na ładne oczy. Kluczowe znaczenie miały korzenie. Jego prababka ze strony matki, Hyman „Herman” Mendelsohn, urodziła się w Krasnymstawie. Z Polski pochodził jeden z pradziadków ze strony ojca – Sam, czyli Samuel. Aktor złożył wniosek w 2023 r., po drodze został honorowym obywatelem Krasnegostawu w 2024 r.

Polityka 12.2026 (3556) z dnia 17.03.2026; Społeczeństwo; s. 29
Autorka reportaży historycznych „80 milionów. Historia prawdziwa” i „Archiwum Kajetana, czyli 80 milionów w rachunkach”, biografii Emilii Krakowskiej „Aktorzyca”, współautorka biografii działaczy pierwszej „Solidarności” Piotra Bednarza i Mieczysława Tarnowskiego. Z wykształcenia polonistka, w 2012 r. wybrana jednogłośnie pierwszy raz w historii tej nagrody Dziennikarzem Roku Dolnego Śląska, nominowana w 2010 do nagrody Grand Press w kategorii wywiad, w 2023 do Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego. Związana ze Stowarzyszeniem Świat Nadziei działającym na rzecz artystów z niepełnosprawnością intelektualną. Prywatnie opiekunka dwóch kotów, miłośniczka opery ze słabością do funky music, punk rocka i free jazzu. Lubi biografie, reportaże historyczne, a książką, do której wraca co kilka lat, jest „Rozmowa w katedrze” Marii Vargasa Llosy.
