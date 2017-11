Rajoy w jaskini lwa

Ruszyła kampania przyspieszonych wyborów w Katalonii.

Hiszpański premier Mariano Rajoy spotkał się w Barcelonie ze swymi zwolennikami w sali hotelowej. Spotkanie typu wiecowego mu odradzano. W dniu wizyty ponad 700 tys. osób demonstrowało pokojowo za zwolnieniem z aresztu 8 ministrów zdymisjonowanego rządu autonomicznego i dwóch działaczy obywatelskiego ruchu niepodległościowego. Przemawiając do około tysiąca swych sympatyków, Rajoy obiecał, że regionalne wybory katalońskie, szykowane na 21 grudnia, mają być absolutnie transparentne. Wezwał „milczącą większość” mieszkańców Katalonii, by poszła do urn i napełniła je prawdą, czyli głosami na partie przeciwne wyjściu z państwa hiszpańskiego.

Może to być trudne.